Mikrodalga Beyin: Veri İşlemekte İlk!

KÜRESEL İLETİŞİMİ DEĞİŞTİREN MİKROÇİP

Cornell Üniversitesi’nin araştırmacıları, hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işleyebilen düşük enerji tüketimli bir mikroçip geliştirdi. “Mikrodalga beyin” olarak adlandırılan bu teknoloji, mikrodalga fiziğini kullanarak çalışan ilk gerçek mikrodalga sinir ağı özelliğini taşıyor. Nature Electronics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, silikon üzerinde entegre edilen çip, radyo sinyali çözme, radar hedef takibi ve dijital veri işleme gibi görevleri saniyede onlarca gigahertz hızında gerçekleştirebiliyor. Üstelik bunu, 200 miliwatt’tan daha az enerji tüketerek başarıyor.

ANALOG VE DÜZENLENMİŞ SİSTEMLERLE ÇALIŞIYOR

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve Ulusal Bilim Vakfı’nın desteklediği Cornell NanoScale Science and Technology Facility bünyesinde yürütülen projeye göre, geleneksel dijital sinir ağlarının aksine bu sistem, saat tabanlı adım adım işlemler yerine mikrodalga bandında analog ve doğrusal olmayan davranışlarla çalışıyor. Bu yöntem, veri işleme adımlarını kısaltarak düşük güç tüketimi ve yüksek hız sağlıyor.

ÖNEMLİ DOĞRULUK ORANI

Çip, basit mantık işlemlerinden karmaşık veri sınıflandırmalarına kadar birçok görevi yerine getirebiliyor. Kablosuz sinyal türlerini sınıflandırmada yüzde 88’in üzerinde doğruluk oranına ulaşarak dijital sistemlerle kıyaslanabilir performans sergiliyor. Ayrıca donanım güvenliği ve kablosuz iletişimde anomali tespiti gibi alanlarda kullanılabilirse, akıllı saat veya telefon gibi uç cihazlarda yerel yapay zeka modelleri çalıştırma imkanı sunuyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin ölçeklenebilir olduğuna ve mevcut mikrodalga ile dijital işleme platformlarına entegre edilebileceklerine inanıyor.