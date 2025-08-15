“mikrodalga Eğitim” Geliştirildi

MICROCHIP GELİŞTİRİLDİ

Cornell Üniversitesi’nin araştırmacıları, hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işleyebilen, düşük enerji tüketimli yeni bir mikroçip geliştirdi. “Mikrodalga beyin” olarak adlandırılan bu teknoloji, mikrodalga fiziğini kullanarak çalışan ilk gerçek mikrodalga sinir ağı olma özelliğini taşıyor. Nature Electronics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, silikon üzerine entegre edilen çip, radyo sinyali çözme, radar hedef takibi ve dijital veri işleme gibi görevleri saniyede onlarca gigahertz hızında gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, bu işlemleri 200 miliwatt’tan daha az enerji tüketerek başarıyor.

KLASİK SİNIR AĞLARINDAN FARKI

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve Ulusal Bilim Vakfı’nın desteklediği Cornell NanoScale Science and Technology Facility bünyesinde yürütülen projeye göre, geleneksel dijital sinir ağlarının aksine, bu sistem saat tabanlı adım adım işlemler yerine mikrodalga bandında analog ve doğrusal olmayan davranışlarla çalışıyor. Böylece veri işleme adımlarını kısaltarak hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız sağlıyor.

YÜZDE 88 DOĞRULUK ORANI

Geliştirilen çip, basit mantık işlemlerinden karmaşık veri sınıflandırmalarına kadar çeşitli görevleri yerine getirme yeteneğine sahip. Kablosuz sinyal türlerini sınıflandırmada yüzde 88’in üzerinde doğruluk oranı yakalayarak dijital sistemlerle kıyaslanabilir bir performans gösteriyor. Ayrıca, donanım güvenliği, kablosuz iletişimde anomali tespiti ve düşük güç tüketimi sağlanması durumunda akıllı saat veya telefon gibi uç cihazlarda yerel yapay zeka modelleri çalıştırma gibi uygulamalara uygun olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin ölçeklenebilir olabileceğine ve mevcut mikrodalga ile dijital işleme platformlarına entegre edilebileceğine inanıyor.