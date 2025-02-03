Milan, Gimenez Transferini Resmi Olarak Duyurdu

TRANSFER GÜÇLENDİRME ADIMLARI

İtalya Serie A takımlarından Milan, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde Alvaro Morata’yı Galatasaray’a kiralık olarak gönderen İtalyan kulübü, Feyenoord’da sergilediği performansla dikkat çeken Meksikalı santrfor Santiago Gimenez’i transfer ettiği bildiriliyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gimenez ile 2029 yılına kadar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

PERFORMANS GÖSTERİCİSİ VE İSTATİSTİKLERİ

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 19 maça çıkmış durumda. Bu maçların 11’ini Hollanda Ligi, 2’sini Hollanda Kupası, 5’ini UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’ini de Hollanda Süper Kupası’nda oynadı. Gimenez, bu süre zarfında 16 gol kaydederek ve 3 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiliyor.