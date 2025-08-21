Milas’ta Kaybolan Çocuklar Bulundu

TEKNE ALABORA OLDU

Milas’ta dün akşam saat 19.30 sularında meydana gelen olayda, içinde sekiz kişinin bulunduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alabora oldu. Tekne denize düşen kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bu olay sonucunda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de yüzerek kayalıklara ulaştı. Ancak iki çocuk kayboldu.

KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Kaybolan iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından hava ve denizden arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte bir helikopter, üç bot ve iki dalış timi olay yerine gönderildi. Nihayetinde, kaybolan iki çocuğun yerleri insansız hava aracı (İHA) yardımıyla tespit edildi. Ekipler, çocukların sığındığı kayalıklardan kurtarılmalarını sağladı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Akbıyık, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Sekiz kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.