Milei: Taşlı Saldırı ‘İnanılmaz Bir Manzaraydı’

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI MİLEİ’DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Arjantin’in Devlet Başkanı Javier Milei, seçim konvoyuna dün yapılan taşlı saldırıya dair yaptığı açıklamada, bu durumu kendisi için “heyecan verici” olarak nitelendirdi. Buenos Aires’in Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçta protestocu bir grup tarafından taşlı saldırıya uğrayan Milei, bir otelde basın mensuplarına konuştu.

TAŞ YAĞMURUNA KARŞI DURMAK HEYECAN VERİCİYDİ

Milei, “Dün, partili Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden bazı adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir manzaraydı. Yani muhalefetin çaresizliği açıkça görülüyordu.” dedi. Seçim etkinliği sırasında şiddet yanlısı küçük bir grubun kendilerine taşlarla saldırdığını belirten Milei, “Bu korkakça eylemler bizi sindiremeyecek. Tam tersine, bunlar bizi daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyorlar. Çaresizler. Javier Milei’nin peşinde değiller, tüm Arjantinlilerin özgürlüğünün peşindeler.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Buenos Aires’te meydana gelen saldırının ardından “kamuoyunu tehdit” ve “suç ortaklığıyla ağırlaştırılmış kamu otoritesine saldırı” suçlamalarıyla bir ceza davası başlattı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Milei’nin bu saldırıdan etkilenmediği bildirilirken, çevrede bulunan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı da belirtildi.