Milei: Taşlı Saldırı ‘İnanılmaz Bir Manzaraydı’

JAVIER MILEI’NİN TAŞLI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, dün seçim konvoyuna yönelik düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu olayın kendisi için “heyecan verici” olduğunu belirtti. Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçta protestocu bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Milei, bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuyu ele aldı.

PROTESTOLAR VE MUHALEFETİN ÇARESİZLİĞİ

Milei, “Dün, partili Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden bazı adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir manzaraydı. Yani muhalefetin çaresizliği açıkça görülüyordu.” dedi. Seçim etkinliği sırasında şiddet yandaşları tarafından taşlarla saldırıya uğradıklarını aktaran Milei, “Bu korkakça eylemler bizi sindiremeyecek. Tam tersine, bunlar bizi daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyorlar. Çaresizler. Javier Milei’nin peşinde değiller, tüm Arjantinlilerin özgürlüğünün peşindeler.” şeklinde konuştu.

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ADIMLAR

Ayrıca, Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Buenos Aires’teki saldırının ardından “kamuoyunu tehdit” ve “suç ortaklığıyla ağırlaştırılmış kamu otoritesine saldırı” suçlamalarıyla bir ceza davası açıldığını açıkladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de, olaya dair yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Milei, saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı bilgisi verildi.