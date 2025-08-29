Milei: Taşlı Saldırı ‘İnanılmaz Bir Manzaraydı’

OLAYIN HEYECAN VERİCİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, seçim konvoyuna düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun kendisi için “heyecan verici” olduğunu belirtti. Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde, üstü açık aracında protestocu bir grup tarafından taşlı saldırıya maruz kalan Milei, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MUHALEFETİN ÇARESİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Milei, “Dün, partili Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden bazı adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir manzaraydı. Yani muhalefetin çaresizliği açıkça görülüyordu.” ifadelerini kullandı. Seçim etkinliğinde küçük bir grubun şiddet yanlısı eylemleri sonucunda kendilerine taşlarla saldırdıklarını aktaran Milei, “Bu korkakça eylemler bizi sindiremeyecek. Tam tersine, bunlar bizi daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyorlar. Çaresizler. Javier Milei’nin peşinde değiller, tüm Arjantinlilerin özgürlüğünün peşindeler.” diye konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Buenos Aires’teki saldırının ardından “kamuoyunu tehdit” ve “suç ortaklığıyla ağırlaştırılmış kamu otoritesine saldırı” suçlamalarıyla ceza davası başlattı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de olaya dair yaptığı açıklamada, iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Milei saldırıdan zarar görmezken, çevresinde bulunan bir kişinin hafif yaralandığı bilgisi verildi.