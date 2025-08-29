Milei: Taşlı Saldırı ‘İnanılmaz Manzaraydı’

TAŞLI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, seçim konvoyuna yönelik gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili olarak “heyecan verici” bir deneyim yaşadığını belirtti. Dün, Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçta protestocu bir grup tarafından gerçekleşen saldırının ardından, Milei bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MİLEİ’NİN İFADELERİ

Saldırı sırasında yanında partili Jose Luis Espert ve ailesiyle birlikte olduklarını ifade eden Milei, “Dün, taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir manzaraydı. Yani muhalefetin çaresizliği açıkça görülüyordu.” şeklinde konuştu. Şiddet yanlısı bir grubun taşlarla kendilerine saldırdığını belirten Milei, “Bu korkakça eylemler bizi sindiremeyecek. Tam tersine, bunlar bizi daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyorlar. Çaresizler. Javier Milei’nin peşinde değiller, tüm Arjantinlilerin özgürlüğünün peşindeler.” dedi.

GÜVENLİK VE GÖZALTILAR

Ayrıca Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Buenos Aires’teki saldırıyla ilgili olarak “kamuoyunu tehdit” ve “suç ortaklığıyla ağırlaştırılmış kamu otoritesine saldırı” suçlamalarıyla bir ceza davası açıldığını açıkladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Milei’nin saldırıdan zarar görmediği, ancak çevrede bulunan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.