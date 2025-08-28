Milei’ye Taşlı Saldırı Gerçekleşti

PROTESTO GÜVENLİĞİ TEHDİT ETTİ

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısıyla karşılaştı. Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei’yi hızlı bir şekilde araçtan indirip zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü. Milei saldırıdan zarar görmezken, olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı ve iki kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

ESKİ DEVLET BAŞKANI SUÇLANIYOR

Hükümet, saldırının sorumluluğunu eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi gruplara yükledi. Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei’nin de eşlik ettiği belirtildi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını vurguladı ve saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

YEREL SEÇİMLERDE HAREKETLİLİK

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde yerel seçimler düzenlenecek. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek. Yerel seçimler, Başbakan Javier Milei’nin reform ajandasını güvence altına almak için büyük bir öneme sahip. Seçim, halk desteğinin azalmasıyla birlikte yatırımcı güvenini yeniden sağlama fırsatı sunarken, Ekim’de yapılacak ulusal parlamento seçimlerine de güçlü bir başlangıç yapma imkanı yaratıyor. Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle bu seçimlerin sonucu, yalnızca yerel siyaseti değil, ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

YOLSUZLUK İDDİALARI ORTADA

Milei ayrıca yolsuzluk iddialarıyla da gündeme geliyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milei hükümetine yakın olduğu öne sürülen Ulusal Engellilik Ajansı (ANDIS) Başkanı Diego Spagnuolo’ya ait ses kayıtlarında, Devlet Başkanı Milei ve kardeşine rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. Kayıtlarda ayrıca Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Kurumsal Yönetim Alt Sekreteri Eduardo Menem’in de adı geçiyor. Ses kayıtlarının sızmasının ardından, hükümet Spagnuolo’yu görevden aldı ve kurum hakkında bir adli soruşturma başlatıldı. Federal savcı Franco Picardi’nin talimatıyla çok sayıda ev ve ofise baskın yapıldığı, bu baskınlarda önemli miktarda nakit para ele geçirildiği bildirildi. Milei, yaptığı açıklamada, “Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız” dedi. Basına yansıyan bilgilere göre, Spagnuolo’nun özel bir ilaç şirketi aracılığıyla aylık 500 bin ila 800 bin dolar kazanıyor olduğu iddia ediliyor. Milei ve Karina Milei’nin de bu rüşvet ağı ile ilgili olduğu öne sürülüyor.