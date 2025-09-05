Mili Takımlar Bu Hafta 3 Galibiyet Aldı

MİLLİ TAKIMLARDAN TARİHİ HAFTA

Türk sporunda bu hafta büyük bir başarı yaşandı. İki gün içinde üç farklı branşta üç maça çıkan Milli Takımlar, toplamda üç galibiyetle bu dönemi tamamladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’nun son maçında Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek 5’te 5 yaparak grubunu namağlup lider olarak bitirdi.

BASKETBOLDA İLK ZAFER SIRBİSTAN’A KARŞI

Bu karşılaşmada Alperen Şengün, 28 sayı ve 13 ribaundla dikkat çekerken, Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyete önemli katkı sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir diğer başarısını dün Tayland’daki Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek elde etti. Bu zaferle birlikte Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısını göstermiş oldu. Ebrar Karakurt, 23 sayıyla maça damgasını vurdu ve milliler yarı finalde Japonya ile mücadele edecek.

Son başarı ise A Milli Futbol Takımı’ndan geldi. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelerde 3 puanla başlangıç yaptı. Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, iki golüyle öne çıkarken, diğer golü Mert Müldür kaydetti.