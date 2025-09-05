Mili Takımlarımız 3’te 3 Başardı

TÜRK SPORUNDA ŞAMALI HAFTA

Bu hafta, Türk sporunda büyük başarıların yaşandığı bir dönem oldu. İki günde 3 farklı branşta mücadele eden Milli Takımlar, 3 ayrı galibiyet elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek 5’te 5 yaptı ve grubunu namağlup lider tamamladı.

BASKETBOLDA İLK GALİBİYET

Alperen Şengün, 28 sayı ve 13 ribaundla öne çıkarken, Shane Larkin ve Cedi Osman da bu galibiyette büyük katkı sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise dün Tayland’daki Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Amerika Birleşik Devletleri’ni 3-1 mağlup ederek tarih yazdı.

FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI

Filenin Sultanları, böylece tarihindeki ilk yarı final başarısını elde etti. Ebrar Karakurt, 23 sayıyla maçın yıldızı oldu. Milliler yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Son galibiyet ise futboldan geldi.

FUTBOLDA ÖNEMLİ GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelere 3 puanla başladı. Kerem Aktürkoğlu, iki golle maçta öne çıkarken, diğer golü ise Mert Müldür kaydetti.