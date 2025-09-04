Mili Yıldız Inter’e Yanıt Verdi

Gündem

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Hakan Çalhanoğlu, Inter yönetimiyle yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bonservis bedelinin 10 milyon euroya çekilmesi yönünde bir talepte bulunduğu ve kulübünden “önünü açmalarını” istediği bildiriliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların, Türkiye’deki transfer döneminin sona ereceği 12 Eylül’e kadar devam edebileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi bu süreçte, Inter’in tavrına göre son hamlesini yapacak.

GALATASARAY’DA ORTA SAHA ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya liderlik edebilecek bir oyuncu arıyor. Hakan Çalhanoğlu’nun hem tecrübesi hem de oyun kurucu kimliği, teknik heyetin planlarında önemli bir konumda duruyor. Taraftarlar ise sosyal medyada “Hakan gelsin, orta saha tamam” yorumlarıyla bu durumu destekliyor.

İtalyan Moda Devi Giorgio Armani Vefat Etti

Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında vefat etti. Armani, moda dünyasına kattığı yeniliklerle tanınıyordu.
21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ildeki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 25'inin tutuklandığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

