Mili Yıldız Inter’e Yanıt Verdi

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Hakan Çalhanoğlu, Inter yönetimiyle yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bonservis bedelinin 10 milyon euroya çekilmesi yönünde bir talepte bulunduğu ve kulübünden “önünü açmalarını” istediği bildiriliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların, Türkiye’deki transfer döneminin sona ereceği 12 Eylül’e kadar devam edebileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi bu süreçte, Inter’in tavrına göre son hamlesini yapacak.

GALATASARAY’DA ORTA SAHA ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya liderlik edebilecek bir oyuncu arıyor. Hakan Çalhanoğlu’nun hem tecrübesi hem de oyun kurucu kimliği, teknik heyetin planlarında önemli bir konumda duruyor. Taraftarlar ise sosyal medyada “Hakan gelsin, orta saha tamam” yorumlarıyla bu durumu destekliyor.