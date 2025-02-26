Milletvekili Sayıları Güncellendi: Üç İlde Artış

YSK KARARINDA RAKAMLAR AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) almış olduğu kararda, seçim bölgeleri ile her bir bölgenin sağlayacağı milletvekili sayısının, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5’inci maddelerine göre genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından sonra en geç 6 ay içerisinde belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2024’teki nüfus verilerini açıkladığı kaydedilen kararda, 600 milletvekilinin illere ve seçim bölgelere göre dağılımı da paylaşıldı. Bu doğrultuda, Ankara 37, İstanbul 96 ve İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

MİLLETVEKİLİ SAYILARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları 1’er artarken, Erzurum, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayıları ise 1’er azaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun nüfus verileri bazında illerin milletvekili sayılarının dağılımı şu şekildedir:

“Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.”