Milli Dayanışma Komisyonu Toplanıyor

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden bir araya geliyor. Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 14.00’de başlayacak. Toplantı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Bunun ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri söz alacak. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

YARIN DA DEVAM EDECEKLER

Komisyonun 5’inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.