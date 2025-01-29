Milli Emlak 40 Denetmen Yardımcısı Alacak

DENETMEN YARDIMCISI ALIMI DUYURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde 40 denetmen yardımcısı alınacağını açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu pozisyonlar için başvurular 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek. Yazılı sınav ise 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuruda bulunabilmesi için; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ile idari bilimler fakülteleri ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmaları gerekiyor. Başvuru süresi dolmadan, geçerlilik süresi bitmemiş KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekecek. Ayrıca, ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaş sınırını doldurmamış olmaları gerekiyor.