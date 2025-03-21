Milli Takım A Ligi’ne Çok Yakın

İLK MAÇTAKİ BAŞARI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off etabında Macaristan ile oynadığı ilk karşılaşmada büyük bir performans sergiledi. Rams Park’ta gerçekleşen bu mücadelede, Orkun Kökçü’nün muhteşem frikiği, Kerem Aktürkoğlu’nun soğukkanlı vuruşuyla ve İrfan Can Kahveci’nin son dokunuşuyla 3-1’lik bir galibiyete ulaşıldı. Macaristan’ın tek golünü ise Dominik Szoboszlai, penaltıdan kaydetti. Bu sonuç, ay-yıldızlı takımın 23 Mart Pazar günü Puskas Arena’da oynanacak rövanş maçı öncesi A Ligi biletini almasına oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Beraberlik ya da galibiyet durumunda, Türkiye Avrupa’nın en üst seviyesine çıkmış olacak.

ROVANŞ MAÇINDAKİ AVANTAJ

Macaristan karşısında elde edilen 3-1’lik skor, Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım’a rahat bir nefes aldırdı. Rövanş maçında işler aleyhlerine gelişmediği takdirde, Türkiye UEFA Uluslar Ligi’nin elitler kulübü A Ligi’ne adını yazdırabilecek. Play-off etabında toplamda 4 takım A Ligi’ne terfi etme hakkı kazanacak ve şu an 12 takım yerini garanti almış durumda. Geri kalan 4 pozisyon ise 23 Mart’taki rövanş mücadelelerinin sonuçlarıyla belirlenecek.

A LİGİ’NDE KİMLER VAR?

A Milli Takım, Macaristan’ı elerse, UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edeceği kesinleşen 12 takım şimdiden belli olmuş durumda: Almanya, Fransa, Çekya, Danimarka, Galler, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Norveç ve Portekiz. Bu güçlü rakipler, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde yer alıyor ve Türkiye’nin potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.