“Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi!”

MAÇTA KAZANILAN PUNTOLAR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’a konuk oldu. Milliler, bu zorlu mücadelede rakibini 3-2’lik bir skorla mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda sergilenen mücadele sonrası, ikinci yarıda önemli bir gelişme yaşandı.

İKİNCİ YARIDA YENİ GOL

Müsabakanın ikinci yarısında milliler, 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün iş birliği ile 3. golü kaydetti. Bu gol, maça damga vurdu ve A Milli Takım’ın galibiyetine büyük katkı sağladı.