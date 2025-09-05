Gündem

“Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi!”

MAÇTA KAZANILAN PUNTOLAR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’a konuk oldu. Milliler, bu zorlu mücadelede rakibini 3-2’lik bir skorla mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda sergilenen mücadele sonrası, ikinci yarıda önemli bir gelişme yaşandı.

İKİNCİ YARIDA YENİ GOL

Müsabakanın ikinci yarısında milliler, 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün iş birliği ile 3. golü kaydetti. Bu gol, maça damga vurdu ve A Milli Takım’ın galibiyetine büyük katkı sağladı.

“Filistin’i Tanırsan, Ülkeye Giremezsin!”

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması, İsrail ile Paris arasında gerginliğe neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanı, Macron'un ziyareti için şartlı bir açıklama yaptı.
Yunanistan’dan Sert Göçmen Politikası Geldi

Yunanistan, yeni yasayla kaçak göçmenleri hapsetme kararı aldı. Uzun süreli çalışma ve oturma izni hakkı kaldırılırken, geri dönmeyenlere 5 yıl hapis cezası uygulanacak.

