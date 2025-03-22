Milli Takım, Macaristan Maçı İçin Hazır

ANTRENMAN DETAYLARI

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 15 dakikalık kısmı basın mensuplarına açık olarak ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti ve taktik organizasyonlarla sona erdi. Vincenzo Montella, antrenmanın öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadı.

KAAN AYHAN’IN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, yarın UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında Macaristan ile mücadele edecek. Kaan Ayhan, bu maç için aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan açıklamada Kaan Ayhan’ın, “Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği ve tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarıldığı” bilgisini verdi.