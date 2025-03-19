Milli Takım, Macaristan Maçına Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de İstanbul’da Macaristan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğinde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

TAAKİP EDİLEN TAKTİK

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan mücadelesinin taktiği üzerinde yoğunlaşma yapıldı. Takım, maç için taktiksel hazırlıklarını sürdürdü ve stratejilerini geliştirdi.

MERT’İN DURUMU

Kaleci Mert Günok, ağrıları bulunduğu için antrenmana katılamadı. Bu durum, takımın planlarını etkileyebilir ve kalecinin durumunun ne olacağı merak ediliyor.