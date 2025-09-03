Milli Takım, Sırbistan’ı Yendi

MAÇ SONUCU VE SIRBİSTAN’IN YENİLGİSİ

EuroBasket 2025 A Grubu’nun beşinci ve son karşılaşmasında Türkiye, turnuvanın güçlü takımlarından Sırbistan’ı 95-90’lık bir skorla mağlup etmeyi başardı. Alperen Şengün, maçtaki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Milli oyuncu, karşılaşmayı 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle tamamladı. Bu galibiyetle Türkiye, grup aşamasını 5’te 5 başarısıyla tamamlayarak liderliği elde etti.

TÜRKİYE’NİN RAKİBİ İSVEÇ

A Milli Takım, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk yenilgisini alan Sırbistan ise ikinci sırada yer alarak son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti. Bu sonuç, Türkiye’nin grup aşamasındaki dominasyonunu gösteriyor.

MAÇIN DETAYLARI VE İSTATİSTİKLER

Türkiye: 95 – Sırbistan: 90

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

Türkiye kadrosundan öne çıkan oyuncular:

Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2

Sırbistan kadrosundan dikkat çeken oyuncular:

Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5

İlk periyot sonucu: 19-18

Devre sonucu: 46-49

Üçüncü periyot sonucu: 74-73