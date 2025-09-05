Milli Takımlar 3’te 3 yaptı

SPORDA ZAFER HAFTASI YAŞANDI

Türk sporunda bu hafta içerisinde yaşanan zaferler dikkat çekti. İki gün içinde üç farklı branşta mücadele eden Milli Takımlar, toplamda üç kez galibiyete ulaşarak başarılarına devam etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’nun son maçında Sırbistan’ı 95-90’lık skorla yenerek grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

İLK ZAFER, BASKETBOLDA GELDİ

Alperen Şengün’ün 28 sayı ve 13 ribaundluk performansıyla öne çıktığı maçta, Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyetin kazanılmasında önemli katkılar sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise dün gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, böylelikle ilk kez yarı finale yükselerek büyük bir sevinç yaşattı. Bu maçta Ebrar Karakurt 23 sayıyla yıldızlaşarak dikkatleri üzerine çekti.

FUTBOLDA DA GALİBİYET ALINDI

Son olarak, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2’lik sonuçla geçerek elemelere 3 puanla başladı. Kerem Aktürkoğlu’nun iki golle öne çıktığı bu maçta, diğer golü Mert Müldür kaydetti.