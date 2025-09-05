Milli Takımlarımız 3’te 3 yaptı

TÜRK SPORUNDA ZAFER HAFTASI

Bu hafta boyunca Türk sporunda bir zafer dönemi yaşandı. İki gün içinde üç farklı branşta mücadele eden Milli Takımlar, her bir karşılaşmadan galip ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek grubunu namağlup lider tamamladı.

BASKETBOLDA İLK ZAFER SIRBİSTAN’A KARŞI

Alperen Şengün, 28 sayı ve 13 ribaund ile öne çıkarken, Shane Larkin ve Cedi Osman da bu galibiyette önemli katkılarda bulundu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise dün Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarihi bir zafer elde etti.

FİLENİN SULTANLARI ABD’Yİ DEVİRDİ

Filenin Sultanları, böylece tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve bu süreçte Ebrar Karakurt 23 sayıyla dikkat çekti. Milliler, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Son olarak, A Milli Futbol Takımı da 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelerdeki yolculuğuna 3 puanla başladı.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA GÜRCİSTAN’I GEÇTİK

Bu maçta Kerem Aktürkoğlu, iki gol ile yıldızlaşırken, diğer golü Mert Müldür kaydetti. Türk sporunun bu başarısı, ulusal takımlarda bir araya gelen güç ve azmin bir sonucudur.