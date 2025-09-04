Milliler, Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti

Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Türkiye A Milli Takımı, maça hızlı başladı. 3. dakikada Mert Müldür’ün kafa golüyle öne geçti. Ardından 41. dakikada, ceza sahasında yaşanan karambolde Kerem Aktürkoğlu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

KEREM’DEN DUBLE, BARİŞ’TAN KIRMIZI

İkinci yarının hemen başında Yunus Akgün’ün asistinde Kerem bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0’a taşıdı. 66. dakikada oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kart görerek milli takımı 10 kişi bıraktı.

SON DAKİKADA GERİLİM

Gürcistan, 63. dakikada Davitashvili ile farkı 2’ye düşürdü. Uzatma dakikalarında Khvicha Kvaratskhelia’nın attığı gol, skoru 3-2’ye getirirken, milliler kalan sürede avantajını koruyarak maçı galibiyetle tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP: İSPANYA

A Milli Takım, E Grubu’ndaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya ile karşılaşacak. Grupları lider tamamlayan takım doğrudan 2026 Dünya Kupası’na katılacak.

GÜRCİSTAN 2-3 TÜRKİYE

2′ Yunus Akgün, Mamardashvili’nin pasında topu kaptı ve Arda Güler’e aktardı. Arda, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu’na pas atmak istedi ancak Kerem topa dokunamadı ve Mamardashvili topu kontrol etti.

GOL | 3′ Arda Güler, kornerden ortaladı, Mert Müldür kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 10′ Milliler, ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasında Arda’nın şutu rakipten sekti ve köşe vuruşuna gitti.

21′ Kvaratskhelia’ya faul yapan İsmail Yüksek sarı kart gördü.

39′ Lochoshvili, Uğurcan Çakır’ın degaja çıkmasını engellediği için sarı kart aldı.