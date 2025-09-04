Milliler Gürcistan’ı 3-2 Yendi!

MAÇIN BAŞLANGICI VE GOLLER

Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmada milli takım, 3. dakikada Mert Müldür’ün kafa golü ile öne geçti. 41. dakikada ceza sahasında meydana gelen karambolde Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı.

KEREM’DEN DUBLE, BARış’TAN KIRMIZI

İkinci yarının hemen başında Yunus Akgün’ün asistinde yeniden sahneye çıkan Kerem, skoru 3-0 yaptı. 66. dakikada oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada gördüğü kırmızı kart ile millileri 10 kişi bıraktı.

Gürcistan, 63. dakikada Davitashvili’nin golü ile farkı ikiye indirdi. Uzatma dakikalarında Khvicha Kvaratskhelia’nın sağladığı golle skor 3-2’ye gelirken, milli takım kalan süreyi koruyarak maçtan galip ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP: İSPANYA

A Milli Takım, E Grubu’ndaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak. Grupta lider bitiren takım, doğrudan 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2′ Yunus Akgün, Mamardashvili’nin pasında topu kaparak Arda Güler’e aktardı. Arda, ceza sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu’na pas vermek istedi. Ancak Kerem, topa dokunamadan Mamardashvili topu kontrol etti.

GOL | 3′ Arda Güler, kornerden ortaladı ve Mert Müldür’ün kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 10′ Milliler, ikinci gole bir adım daha yaklaştı; ceza sahasında Arda’nın şutu, rakipten sekerek köşe tarifesine çıktı.

21′ Kvaratskhelia’ya faul yapan İsmail Yüksek, sarı kart gören oyuncu oldu. 39′ Lochoshvili, Uğurcan Çakır’ı blokladığı için sarı kart ile cezalandırıldı.