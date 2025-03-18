Milliler Macaristan İçin Hazırlıkta Başladı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü evinde Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına giriş yaptı. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu. Antrenman, sağanak yağmur altında koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

TAAKİP EDİLEN STRATEJİLER

Koordinasyon çalışmalarıyla süren idmanın basına kapalı kısmında ise taktik organizasyonlar üzerinde yoğunlaşıldığı bildirildi. Milli takımda, Mert Günok ile Merih Demiral, yaşadıkları ağrılar sebebiyle antrenmana katılamadı. Ayrıca, Yunus Akgün, idmanın ikinci bölümünde bireysel çalışma yaptı.