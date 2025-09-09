Spor

Milliler, Yarı Finalde Polonya’yı Yendi

A MİLLİLER YENİLGİSİZ İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025’te 7 karşılaşmadan 7 galibiyetle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Çeyrek finalde Polonya ile karşılaşan milliler, bu mücadelede rakibini 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan maçının galibi ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başında Polonya, köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor avantajı sağlamaya çalıştı. A Milli Takım ise organize hücumlarla pota altında etkili oldu. İlk çeyrek, 19-19 berabere sonuçlandı. İkinci çeyrekte Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı katkı ile 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 36-26. Soyunma odasına 46-32 önde gidildi. İlk periyotta isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti ve takıma önemli bir katkı yaptı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARKI AÇTI

Üçüncü periyotta hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 61-40. Polonya, kalan bölümde biraz toparlanarak farkı 15’e indirmeyi başardı ve son bölüme 65-50 geride girdi.

GALİBİYETLE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Polonya ise Loyd’un etkili oyunuyla mücadele etmeye çalışarak farkı 8 sayıya indirdi: 78-70. Son bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan milliler, karşılaşmayı 91-77 galip tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

