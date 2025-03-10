Mimar Sinan Sözleşmeli Personel Alacak

PERSONEL ALIMI HAZIRLANIYOR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, toplamda 14 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Bu alımlar, Üniversite Rektörlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Alınılacak pozisyonlarla ilgili detaylı bilgileri ve başvuru şartlarını metnin devamında bulabilirsiniz.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Sözleşmeli personel alımı için başvurular, elektronik olarak 10 Mart 2025’ten 24 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası üzerinden alınacak. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. İlan detaylarına ilişkin daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2025/03/20250310-4-10.pdf