Mimar Sinan Üniversitesi Personel Alıyor!

REKTÖRLÜK 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla toplamda 14 sözleşmeli personel almayı planlıyor. Bu alımlar, farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Alım yapılacak pozisyonlar ile ilgili daha fazla bilgi ve başvuru koşulları haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLER

Sözleşmeli personel alımı için başvurular, 10 Mart 2025 ile 24 Mart 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı portalı aracılığıyla yapılacak başvurular, şahsen veya posta ile kabul edilmeyecek. İlan detayları hakkında daha kapsamlı bilgilere aşağıda verilen bağlantıdan ulaşmak mümkün; https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2025/03/20250310-4-10.pdf