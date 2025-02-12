Mimovic Zenit’e Kiralandı, Gabriel Sakatlandı

KIZILYILDIZ’DAN ZENİT’E KİRALANDI

Kızılyıldız’dan 6.7 milyon Euro bedelle transfer edilen Ognjen Mimovic, sezon sonuna kadar Zenit’e kiralanıyor. Fenerbahçe, Maximin transferinin iptal olmasıyla birlikte yabancı oyuncu sayısının 15’te kalması nedeniyle, bu sayıyı 14’e indirmek için kiralama yöntemini tercih ediyor.

YABANCI OYUNCU SAYISININ DÜZENLENMESİ

Fenerbahçe, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltarak, yaz transfer döneminde daha iyi bir denge sağlamayı hedefliyor. Ognjen Mimovic’in Zenit’e kiralanması, kulübün planları doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.