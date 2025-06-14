Mindt, Kontrollerin Dönüşümünü Vurguladı

FİZİKSEL DÜĞMELERİN GETİRİLMESİ

Mindt, dokunmatik yüzeylerin eksik olan dokunsal geri bildirim sorununu aşarak direksiyonda fiziksel düğmelerin kullanılacağını belirtiyor. “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” ifadeleriyle yeni teknolojinin önemini vurguluyor. Volkswagen’in bu adımı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir cevap niteliğindedir. 2026’dan itibaren Avrupa’da sürücünün bakmadan kullanabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerinin olması gerekecek.

YENİ MODEL İÇİN PLANLAR

Yeni fiziksel kontrollere sahip ilk model, ID.2all, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Volkswagen bu girişimiyle, eleştirilere bir yanıt veriyor ve araç kullanıcılarının konforunu ve güvenliğini sağlama amacında ilerliyor.

KARLARDA DÜŞÜŞ

Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, Škoda Auto’yu da kapsayan bu durumu bugün yayımladığı basın bülteninde duyurdu. Buna karşın çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl genel satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grup, önceki yıla göre satışlarını %0,9 artırarak 2,1 milyon araca çıkardı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyerek kârın elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini belirtiyor. Çeyrekteki işletme kârı ise %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Ayrıca, grup Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.