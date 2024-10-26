“Mine Sevjin Alçiçek Eski HDP Üyesi”

2015’TEN İTİBAREN ARANAN İSİM

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik yapılan terör saldırısında yer aldığı bildirilen Mine Sevjin Alçiçek hakkında 2015 yılında bir arama kararı çıkartılmış. HDP üyesi olduğu belirlenen Alçiçek’in, Hakkari’de 2014 yılında HDP Merkez İlçe Başkanlığı’nda yöneticilik yaptığı ve PKK’nın propagandasını taşıyan yürüyüş ve açıklamalara katıldığı tespit edilmiş.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Alçiçek hakkındaki yasa dışı gösteri ve eylemlere katılması nedeniyle başlattığı soruşturmanın detaylarını açıklamış. Alçiçek, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” gibi suçlamalarla hedef alınmış. Firari olan Alçiçek’in 20 Ağustos 2015’ten beri arandığı öğrenildi.

BİLGİLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki PKK üyesinin kimliklerini, Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olarak duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte saldırının arka planı ve fail hakkında daha fazla bilgi edinilmiş oldu.