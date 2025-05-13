Minguzzi Ailesi’ne Tehdit Edenlere 7 Yıl Hapis

YENİ GELİŞMELER

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli bir adım atıldı. Kadıköy’de işlenen bu cinayet sonrası Minguzzi ailesi bazı tehditler almıştı. Bu tehditleri gerçekleştiren beş şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık bu sanıklar hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası istiyor.

CİNAYETİN DETAYLARI

Olay, 24 Ocak 2025’te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. adlı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O sırada U.B. de Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan genç, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ediyor.

TUTUKLAMALAR VE GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz hafta cinayet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı. Tutuklama öncesinde, cinayetin failinin, pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi’yi aradığı anlara ait görüntüler basına yansıdı.