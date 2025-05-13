Minguzzi Ailesine Tehdit, 7 Yıl Hapis

YENİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI SORUŞTURMA

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli bir güncelleme meydana geldi. Kadıköy’de gerçekleşen cinayetin sonrasında Minguzzi ailesine tehditlerde bulunulduğu tespit edildi. Bu tehditleri gerçekleştiren beş sanık hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık bu şüpheliler için, tehdit ve suçluyu övmek suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

CİNAYETİN DETAYLARI

24 Ocak 2025’te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, kaykay malzemesi almak amacıyla pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Saldırı sırasında U.B. ise Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava devam ediyor.

YENİ TUTUKLAMALAR VE GÖRÜNTÜLER

Cinayet soruşturmasında geçen hafta başka bir gelişme yaşandı; iki şüpheli daha tutuklandı. Bu tutuklamalar öncesinde, cinayetin faillerinden birinin, pazarda suç ortaklarıyla beraber Minguzzi’yi aradığı anlara dair görüntüler elde edildi.