Minguzzi Cinayetinde 7 Yıl Hapis İstem

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli bir ilerleme sağlandı. Kadıköy’de gerçekleşen cinayet sonrası Minguzzi ailesi tehditler aldı. Bu tehditleri gerçekleştiren beş sanık hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, şüpheliler için tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

OLAYIN GELİŞİM SÜRECİ

24 Ocak 2025’te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Bu sırada U.B. de saldırıya karışarak Minguzzi’ye tekme attı. Ağır şekilde yaralanan genç, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet soruşturmasında geçtiğimiz hafta iki şüpheli daha tutuklandı. Tutuklama öncesi, cinayet şüphelisinin pazardaki suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi’yi aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bu veriler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.