Minguzzi Cinayetinde 7 Yıl Hapis İstemi

YENİ GELİŞMELER

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi. Kadıköy’de gerçekleştirilen bu cinayetin ardından Minguzzi ailesine yönelik tehditler de söz konusu olmuştu. Bu tehditleri gerçekleştiren beş sanık hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, şüpheliler için tehdit ve suçluyu övmekten toplamda 7 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti. Pazarda B.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Minguzzi, U.B. tarafından da tekme atıldı. Ağır yaralanan çocuk, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Bu olay sonrasında tutuklanan B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı dava ise devam ediyor.

YENİ TUTUKLAMALAR

Cinayet soruşturmasında geçen hafta iki şüphelinin daha tutuklandığı bilgisi alındı. Bu tutuklamanın öncesinde, cinayetin faili olan kişinin pazarda, suç ortakları ile birlikte Minguzzi’yi aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.