minguzzi-cinayetinde-dava-devam-ediyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin alışveriş yaptığı bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüne dair “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 24 yıl hapis cezası talebi ile açılan davada, iki sanık üçüncü kez hakim önüne çıktı. Duruşma, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve anneanne Binnur Semiz’in yanı sıra 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. da katıldı.

DAVADA GÜNDEM VE AİLE DESTEĞİ

Aileyi desteklemek için duruşmaya gelen vatandaşlar, “Sokaklarda katil istemiyoruz.” sloganlarını atarak tepkilerini dile getirdi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetine reddi heyet talebinde bulundu ve talep üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Bir sonraki duruşmanın 17 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Olay, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. ve U.B. ile arasında tartışma çıkmıştı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeleyerek ağır yaralanmasına neden olmuştu. Hastaneye kaldırılan Mattia, yoğun bakımda tedavi görmüş ama 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda B.B. ve U.B. hakkında, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıl 24 yıl arası hapis cezası istenerek dava açıldı. Yargı sürecinde, olaya ait görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonrasında B.B. ve U.B. ile birlikte başka iki şüphelinin varlığına dair tespitler öne çıkıyor.