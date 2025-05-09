“Minguzzi Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı”

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Dava devam ederken, olayın detaylarını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarını ve bu durumun güvenlik kameralarına yansıdığını ifade etti.

PLANLI BİR EYLEMİN İŞARETLERİ

Avukat Epözdemir, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir.” dedi. Görüntülerde, bıçakla saldıran B.B. ve U.B.’nin pazarda yürüdükleri esnada bir tezgahtan bıçak alarak hareket ettikleri gözlemleniyor. Şahısların rahat tavırları dikkat çekiyor.

CİNAYETİ GÜLEREK ANLATTI

Daha önce dava dosyasına giren başka görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor. Katilin, metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise bu sırada Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Bununla birlikte, Minguzzi’nin cinayetiyle ilgili soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. Tutuklama öncesinde cinayet faillerinin, Minguzzi’yi pazarda suç ortaklarıyla birlikte aradıkları anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Davanın 8 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.