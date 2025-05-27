Minguzzi’nin Mezarına Saldıran Cezalandırıldı

DAVA GÜNÜ MEZAR Tahrip Edildi

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak yaşamını yitiren Matia Minguzzi’nin dava günü mezarının tahrip edilmesi olayıyla ilgili duruşma bugün gerçekleşti. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Duran Aydın ve taraf avukatları katılırken, Minguzzi ailesinin İtalya’da bulunmasından ötürü duruşmaya katılmadığı görüldü. Duran Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DURUMUNU ANLATTI

Duruşmada, sanık Duran Aydın, kimlik tespitinden sonra verdiği ifadede hakkındaki suçlamaya dair bilgi sahibi olduğunu belirtti. “Ben orada epey zamandır yatıyordum. Mezarlığın dış kenarında yatıyordum. Günün birinde yatıyordum orada yatarken, çıt diye ses geldi. Kafamı kaldırdım, 2 bayan vardı. Birinin oradaki çam ağacını kırdığını gördüm,” diyerek olayı anlattı. 10 gün önce kaldığı yerin çam ağacının yandığını ve yangını çıkaran kişinin rahmetli çocuğun anneannesi olduğunu öğrendiğini belirterek, “O gün bir bayanın çam ağacını kırdığını görünce sinirlendim. Çocuğa kastım yok,” dedi.

ÇELİŞKİLERE FAHİM OLAMADI

Duruşmada, Aydın’a yöneltilen çelişkili ifadeler sorgulanırken sanık, “Polis bana sormadığı için ona söylemedim. Ben bu işleri bilmediğim için polise söylemedim,” şeklinde cevap verdi. Beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE CEZA TALEBİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Matia Ahmet Minguzzi’nin sanıklar B.B. ve U.B. tarafından öldürülmesi üzerine yapılan davada, Minguzzi’nin 10 Nisan’daki duruşmanı sırasında mezarının tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi. Mezarlığa zarar veren kişinin Duran Aydın olduğu, sanığın da suçu kabul ettiği ifade edildi. Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.