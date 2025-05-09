Minguzzi’ye Bıçakla Saldıranlar Görüntülendi

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine dair dava devam ediyor. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olaydan önce pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarını kanıtlayan güvenlik kameralarındaki görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Avukat, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir” şeklinde ifade etti. Yeni görüntülerde, Minguzzi’ye bıçakla saldıran B.B. ve U.B.’nin pazarda yürüyüş yaparken bir tezgahtan bıçak alıp ilerledikleri anlar kayıt altına alınıyor. Şahısların rahat bir şekilde hareket etmeleri dikkat çekiyor.

OLAY SONRASI GÜLERKEN ANLATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTADA

Daha önce yayımlanan ve dava dosyasına eklenen görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına giderek orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar da yer alıyor. Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi’yi bıçaklama eylemini gülerek anlattığı görülüyor.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı ve U.B. de saldırı sırasında Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan Minguzzi, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olayın akabinde tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ve dava süreci devam ediyor.

DAVA SÜRECİ VE TUTUKLAMALAR

Ayrıca, Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada, iki şüpheli daha tutuklandı. Tutuklama öncesinde sanatçıların, pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi’yi aradığı anlara dair görüntüler de elde edildi. Davanın 8 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmasında mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 20 Haziran 2025 tarihine erteledi.