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Minibüste Yangın Oto Dükkanına Sıçradı

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YANGIN OLAYI

Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Mahallesi’nde, Demirtaş Yolu Caddesi üzerindeki bir minibüste yangın meydana geldi. Alevler hızla yayıldı ve minibüsün yan tarafındaki oto tamir dükkanına da sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredekilerin ihbarı üzerine, hemen olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yarım saat boyunca çalıştı. Yangın, kontrol altına alındıktan sonra, minibüs ve oto tamir dükkanının tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. Şu anda yangının çıkış nedeni üzerine araştırmalar devam ediyor.

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