Gündem

Minik Bir Araba, Eğlenceli Ve Şık!

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KOMPATK BOYUT VE DANS EDEN HAREKETLER

Adeta bir çizgi film arabası havasındadır! Kompakt boyutları sayesinde dar sokaklarda gibi dans ederek hareket ediyor. Trafik veya park sorunu, Microlino için dert olmuyor. Bir park alanına tam üç adet Microlino sığabiliyor, hayal etsenize! Üstelik tamamen elektrikli motoru ile çevreye de duyarlı bir seçim sunuyor.

MODEL SEÇENEKLERİ VE HIZ PERFORMANSI

İki farklı modeli mevcuttur: Lite modeli saatte 45 km hıza ulaşabiliyor ve 95 km menzil sunuyor. Daha hızlı versiyonu ise 90 km/s hıza ulaşabiliyor ve otoyolda bile vızıltıyla ilerliyor, tam olarak 228 km menzil kapasitesine sahip! Hayır, buzdolabı kapısına benzer bir yapı değildir! Microlino’nun en dikkat çekici özelliği, ön taraftan açılan kapısıdır. Evet, doğru duydunuz, bu minik devin kapısı tam olarak bir buzdolabı gibi önden açılıyor.

ŞEHİRDE MACERA YAŞAMA FIRSATI

İçerisine adım at, direksiyona geç ve şehirdeki macerana hazır ol! İtalya’da tasarlanıp üretilen bu araç, hem kaliteli hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor. Sadece bir ulaşım aracı olmaktan öte, adeta bir yaşam tarzı ifade ediyor.

ÖNEMLİ

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