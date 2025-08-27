Minnesota’da Okula Silahlı Saldırı!

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Minneapolis’teki yerel yetkililer, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında meydana geldiğini bildirdi. Saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman olduğu açıklığına kavuştu. FBI, saldırıyı “terörizm” ve “nefret suçu” kapsamında araştırdığını duyurdu. Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden, Annunciation Katolik Okulu’nda sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı hakkında bilgi aldığını belirtti ve “Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum” ifadelerini kullandı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, kentin güneyindeki bu korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini vurguladı ve acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu aktardı. Ayrıca, polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Hayat Kaybı ve Yaralılar

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brian O’Hara, düzenlediği basın toplantısında saldırıda 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 14’ü çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını aktardı. O’Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu belirtirken, saldırgana ilişkin, “Bu korkak saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdi” açıklamasını yaptı. Saldırının bir “akıl almaz bir trajedi” olduğunu vurgulayan O’Hara, okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı esnada saldırganın dışarıdan pencerelere uzun namlulu silahla ateş ettiğini kaydetti. O’Hara, “Saldırgan uzun namlulu silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyordu. Bu, masum çocuklara ve diğer insanlara yönelik kasıtlı bir şiddet eylemiydi. Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını herkesin anlaması zor,” dedi. Saldırganın yaşının 20’li yıllarda olduğunu ve siyah kıyafetler giydiğini söyleyen O’Hara, aynı zamanda saldırganın suç geçmişi ve okulla olan bağlantıları hakkında sorgulamaların sürdüğünü dile getirdi. Yaralıların tedavi edildiği Hennepin Hastanesi’ndeki acil doktoru Thomas Wyatt da 7 yaralının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Politikacıların Tepkileri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Trump, “Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim,” dedi.

Saldırganın Geçmişi ve İfadeleri

Polis şefi O’Hara, Minnesota Valisi Waltz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile gerçekleştirdiği ikinci basın toplantısında, silahlı saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman olduğunu bildirdi. Westman’ın herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını aktaran O’Hara, olayda kullanılan üç silahın saldırgan tarafından yasal olarak satın alındığı bilgisini paylaştı. O’Hara, “Bu aşamada saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Başka şüphelilerin de saldırıya katıldığına dair bir bulgu yok,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırganın YouTube üzerine yayınlanmak üzere planlanan bir manifestosu olduğu ve bu içerikte rahatsız edici yazıların bulunduğu doğrulandı. O’Hara, videonun FBI yardımıyla kaldırıldığını ve şu an aktif bir şekilde incelendiğini de belirtti. Westman’ın saldırıdan sonra YouTube’a düşen bir videoda ailesine ve arkadaşlarına yönelik bir mektup bırakması, silah ve şarjör görüntülerine yer vermesi dikkat çekti. Videoda bazı şarjörlerin üzerinde “Donald Trump’ı öldürün” ve “Bu çocuklar için” gibi yazıların olduğu görüldü. Basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun gönderdiği taziye mesajı da okundu. Ayrıca Beyaz Saray’ın internet sitesinden, Başkan Trump’ın Minneapolis’teki silahlı saldırının kurbanları için ABD bayrağının tüm kamu binalarında 31 Ağustos’ta gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatı verildiği açıklandı.