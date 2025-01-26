Miraç Kandili İçin Ankara’da Sergi Açıldı

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ÖZEL PROGRAM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla Ankara’daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde ‘Peygamber Efendimizin hayatı ve Miraç’ temalı bir sergi düzenliyor. Bu özel etkinlik kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde, 3 ayların 2’nci kandili olan Miraç Kandili vesilesiyle çeşitli programlar gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Programda Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya’nın yanı sıra 15 Temmuz gazileri ve birçok vatandaş yer alıyor. Etkinlikte, Beştepe Millet Camii İmamı Tayyip Hoş’un Kur’an-ı Kerim okumasının ardından sanatçı Ali Toprak ve ekibi tarafından ilahi dinletisi sunuluyor. Ayrıca, ‘Peygamber Efendimizin hayatı ve Miraç’ konulu sergi katılımcılara açılıyor. Bu serginin 15 gün süresince ziyaretçilere açık olacağı belirtiliyor.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, düzenlenen programın Miraç Gecesi’nin önemini gelecek nesillere taşımak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Miraç gecenizi tekrar tebrik ediyoruz. Tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” şeklinde konuşuyor.