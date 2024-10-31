“Miras İçin Ağabeyine Vuran Kardeş”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde yer alan 6 katlı bir binada, 27 Ekim Pazar günü meydana geldi. Harun Can (39), sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde beraber yaşadığı ağabeyi Kenan Can’ı (45) ölü bulduğunu bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Kenan Can’ın odasında hareketsiz yattığını ve başında darbe izleri bulunduğunu tespit etti. Harun Can, polis sorgusu esnasında çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle gözaltına alındı.

CİNAYET İTİRAFI VE NEDENİ

Polis merkezinde Harun Can, ağabeyini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cinayet sebebinin Kayseri’deki babalarından kalan tarla yüzünden olduğunu itiraf etti. Miras nedeniyle meydana gelen bu olay sonrası Harun Can, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.