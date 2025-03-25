Mısır’dan Gazze İle Ateşkes Anlaşması Planı

MISIR’IN YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

Mısır’ın sunduğu yeni ateşkes planı, Hamas’ın her hafta beş İsrailli rehineyi serbest bırakmasını, İsrail’in ise ateşkesin ikinci aşamasını ilk haftanın sonunda hayata geçirmesini öngörüyor. Hamas’ın elinde 59 rehine bulunuyor ve bu rehinelerden 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği operasyonda 250’den fazla kişiyi rehin almıştı. Şu an itibarıyla geri kalan rehinelerin çoğu ya serbest bırakıldı ya da cenazeleri teslim edildi. Güvenlik kaynakları, ABD ve Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini; ancak İsrail’in henüz yanıt vermediğini belirtiyor. Hamas yetkilisi, doğrudan teklifi doğrulamasa da Reuters’a yaptığı açıklamada, “Arabulucularla, anlaşmanın ikinci aşamasının başlatılmasını sağlayacak ortak bir zemin oluşturmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çeşitli öneriler tartışılıyor” dedi.

İSRAİL’İN GAZZE’DEN ÇEKİLMESİ İÇİN TAKVİM

Güvenlik kaynakları, Mısır’ın sunduğu planın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için bir takvim içerdiğini ve bu sürecin ABD güvenceleriyle desteklendiğini ifade ediyor. Hamas, İsrail’i ocak ayındaki ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlasa da, yeni bir ateşkes için müzakerelere açık olduğunu duyuruyor. Bildirilenlere göre, Hamas’ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan teklifleri de değerlendirdiği belirtiliyor. Mısır’ın teklifi, İsrail’in 18 Mart’ta Hamas’a yönelik hava ve kara operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından geldi. İsrail’in bu hareketi, 15 ay süren savaşın ardından yaşanan iki aylık ateşkesi sona erdirdi. Güvenlik kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgilere göre, teklif geçen hafta iletildi; bu sırada Filistin sağlık yetkilileri, son 24 saatte İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda en az 65 kişinin öldüğünü bildirdi. Gazze’deki sağlık otoriteleri, İsrail’in hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık 700 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunların en az 400’ünün kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

HAKİKATİ GÖSTEREN KAYDI MÜDAHALELER

Pazartesi günü bu saldırılarda öldürülenler arasında yerel gazeteciler Muhammed Mansur ve Hussam Şabat da bulunuyordu. Filistin Gazeteciler Sendikası, Ekim 2023’te başlayan çatışmalar sırasında İsrail saldırıları sonucu en az 206 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail’den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Hamas, bazı üyelerinin, aralarında üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu bir grup üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

YANLIŞ OTORİTE HAREKETİ

Pazartesi günü Hamas, 7 Ekim’de Nova müzik festivalinde kaçırılan 35 yaşındaki Elkana Bohbot ve 24 yaşındaki Yosef Haim-Ohana’nın görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı. Filistinli yetkililer ise son 18 ayda süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını belirtiyor.

GAZİA’DA GIDA VE İLAÇ SIKINTISI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, en güneydeki Refah kentinde de giderek artıyor. Refah belediyesi, İsrail askeri güçlerinin bazı bölgelere girdiğini ve Tel Al-Sultan mahallesinde binlerce insanın mahsur kaldığını açıkladı. Bu bölgedeki yetkililer, burada su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığını vurguladı. Filistin Sivil Acil Durum Hizmetleri, 50 bin kişinin Refah’ta köşeye sıkıştığını bildirdi. İsrail ordusu, bu bölgede “terör altyapısını yok etmek ve teröristleri etkisiz hale getirmek” için operasyon düzenlediğini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, çatışmaların yeniden alevlenmesi nedeniyle Gazze’deki varlıklarını azaltacaklarını; ancak sivil halka insani yardım sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. BM’ye bağlı UNRWA, son günlerde 124 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirirken, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Aileler yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla göç etmek zorunda kalıyor. Ne barınacak yerleri var ne de güvenlikleri. İsrail makamları tüm yardımları kesti. Yiyecek kıtlığı yaşanıyor ve fiyatlar fırladı. Bu, insani bir felakettir. Kuşatma sona ermelidir,” yorumunu yaptı.