Mısır’dan Getirilen Timsahlar Ve Varanlar

YAKALANAN TÜRKİYE’YE KAÇAK GETİRİLEN HEYEKEL HAYVANLAR

Mısır’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konuluyor.

KAÇAKCILIK OPERASYONU VE HAYVANLARIN DURUMU

Yakalayan ekipler, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin doğaya zarar verdiğini ve biyoçeşitliliği tehdit ettiğini belirtiyor. Kaçak yollarla getirilen hayvanlar, yetkililer tarafından incelendiği süreçte korunma altına alınıyor.