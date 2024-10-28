Mısır’dan Kaçak Yolla Getirilen Hayvanlar

İSTANBUL’DA GÜMRÜKTE YASAKLI HAYVAN YAKALANDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Mısır’dan yurda giriş yapan bir şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda dikkat çekici bulgular tespit edildi. Şüpheli olarak belirlenen F.H.’nin valizinde, “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” listelerinde yer alan hayvanların bulunduğu saptandı.

YETKİSİZ GİRİŞİM SONUCU YASAKLI HAYVANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin Hatay’a götürmek üzere yurda sokmaya çalıştığı belgeleri eksik olan 12 canlı ve 5 ölü, toplamda 17 Nil timsahı ile 5’i canlı, 5’i ölü olmak üzere 10 Nil varanı bulundu. Tüm bu hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Genel Müdürlük, yakalanan yasaklı hayvanlara el koyarak gerekli işlemlere başladı. (DHA)