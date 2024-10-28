Mısır’ın Ateşkes Teklifi, Netanyahu Tarafından Reddedildi

TEL AVİV YÖNETİMİNDEN MISIR’A RET

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12’nin yaptığı habere göre, Tel Aviv yönetimi Mısır’ın önerisini kabul etmedi. Kanal 12’nin internet sitesinde yer alan haberde, çoğu bakanın Mısır’ın teklifini desteklemesine rağmen Başbakan Netanyahu’nun buna karşı çıktığı ifade edildi. Netanyahu’nun “esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze’ye saldırılar sürerken devam edeceğini” söylediği aktarıldı. Haberde, aynı zamanda İsrail güvenlik birimlerinin Mısır’ın teklifini desteklediği bilgisi de yer aldı.

SİSİ’DEN ATEŞKES TEKLİFİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları sürdürdüğü bir dönemde dört İsrailli esirin takası için iki günlük bir ateşkes önerdiğini açıklamıştı. Sisi, “Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak” dedi.

İsrail’in Gazze’yi işgali 7 Ekim tarihinden bu yana devam ediyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” nedenleriyle 7 Ekim 2023’te büyük bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, İsrail hükümeti 1200 İsrailli’nin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılarda yaklaşık 42 bin 924 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 100 bin 833 kişinin yaralandığı bildirildi.

SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINIYOR

Enkaz altında halen birçok ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapının da hedef alındığı ve hastaneler ile eğitim kurumlarının tahrip edildiği kaydedildi. İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana 356’sı karadan işgali sırasında olmak üzere toplamda 771 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te verilen dört günlük “insani ara”da, 81 İsrailli ile 240 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı belirtiliyor. Bunun yanında, İsrail’in binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam ettiği de vurgulanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 166’sı çocuk olmak üzere toplam 762 Filistinli, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.