Mısır ve Katar, Gazze’de Ateşkesi Görüştü

ATEŞKES ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşması sağlandı. Ancak, İsrail’in bu ateşkesi ihlal etmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati arasında önemli bir görüşme yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yapılan açıklama doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Abdulati’nin Katar ziyareti esnasında, Başbakan Al Sani ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin ana gündeminde, iki kardeş ülke arasındaki nitelikli ilişkileri pekiştirmek, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarına yönelik bağlantıları desteklemek gibi konular ele alındı. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin ve esir takası anlaşmasının istikrara kavuşması için gerçekleştirilen çabalar da gündeme geldi. Görüşme sırasında, bölgeye insani yardımların girişinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı ve Filistinlilerin acil insani taleplerine yanıt verilmesi gerektiği ifade edildi.

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ KONUŞULDU

Toplantıda, “Filistin” konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’ne ve 8 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya da değinildi. Bakanlar, bu toplantılarda elde edilen sonuçların uygulanmasında istekli olduklarını belirtti. Al Sani ve Abdulati, Gazze’nin yeniden inşası için Mısır tarafından hazırlanan Arap planının aktif hale getirilmesi ve gerekli finansmanın toplanması konularını da görüştü.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 42 gün sürdükten sonra 2 Mart’ta sona ermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bu aşamanın tamamlanmasına rağmen ikinci aşama müzakerelerinin başlamadığı ifade ediliyor. Bu durum, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerinin engellendiği yönünde yorumlanıyor.