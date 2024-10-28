Misli’de Derbide Özel Oyunlar Sunuluyor

ŞAMPİYON ORANLARLA FARK YARATMAK

Misli, bu derbide “Şampiyon Oranlar” ile dikkat çekiyor. Misli üyeleri, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile derbiye katılma fırsatına sahip oluyor. Bu dönemde heyecan, dev derbiye özel oyunlar ve oyuncu bahisleri ile daha da artıyor. İlk günden itibaren büyük ilgi gördüğü görülen oyuncu bahisleri, Misli üyelerine kazançlarını artırma imkanı sunuyor.

ÖZEL OYUNLAR VE OYUNCU BAHİSLERİ

Galatasaray – Beşiktaş derbisine özel birçok farklı oyun, yine Misli üyelerini bekliyor. İddiacılar, bu özel oyunlar ve oyuncu bahisleri ile derbinin tadını Misli’de doyasıya çıkarıyor. İşte dev derbiye özel oyunlardan bazıları…